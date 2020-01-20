Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin

İHA

Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin

Diyetisyen Merve Tuysuz, kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.
Erzincan’da MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi olarak online üzerinden de hizmet veren Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kalp sağlığını koruyan, tansiyonu düşüren, sinir ve kasların çalışabilmesi için hayati önem taşıyan, kas gelişimini ve vücudumuzun sıvı elektrolit dengesini sağlayan, yeterli düzeyde alınmadığında; baş ağrısı, kas zayıflığı, yorgunluk ve düşük kalp ritmi yapan potasyum minerali için, muz, şeftali, avokado, tatlı patates, ıspanak, somon, badem gibi potasyumdan zengin besinleri tüketin” dedi.
“Potasyum bakımından zengin bu kaynaklara günlük beslenmenizde yer vererek gereksinimlerinizi karşılar, eksikliğinde doğabilecek olumsuz durumların önüne geçebilirsiniz” diyen Diyetisyen Merve Tuysuz, potasyumun sağlık açısından azının da çoğunun da tehlikeli olduğunu kaydetti.
Çok tuzlu yiyerek bol sodyum alanlarda yüksek tansiyonun daha sık görüldüğünü ifade eden Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kan basıncına ve kalp sağlığı üstünde etkili olan bir diğer madde de potasyumdur. Azlığı da fazlalığı da tehlikelidir. Sodyumun fazlası kadar potasyumun azlığı da sağlığa zararlıdır. Kalp krizine bağlı ölümlerin az potasyum yiyenlerde daha sık görüldüğü saptandı. Daha da önemlisi, kalpten ölümlerin en yüksek olduğu grup, yemeklerinde potasyumu az ama sodyumu fazla olanlar arasındaydı. Başka bir deyişle, kalp damar hastalıkları için en tehlikeli olanın iki madde arasındaki dengenin bozulduğu durum olduğu anlaşılıyor. Vücutta potasyumun azaldığını anlamak kolay değildir. Yorgunluk ve halsizlik ilk belirtilerdir. Kas zayıflığı bacaklarda başlar giderek tüm vücuda yayılır. Kandaki potasyumun azalması sinirlerde uyarı iletimini yavaşlattığı ve kas kasılmasını zayıflattığı için bu belirtiler ortaya çıkar. En korkulan etki kalp üstüne olandır. Kalp hücrelerini düzenli olarak uyararak kasılmayı başlatan elektrik akımının doğuşu ve yayılması için potasyum gereklidir. Azalınca bu düzen bozulur kalp atımında düzensizlikler ortaya çıkar. Tıpta ‘aritmi’ denilen bu durum kan potasyumunun çok düştüğü durumlarda öldürücü ritim bozukluklarına neden olabilir.” diye konuştu.

ERZİNCAN

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Kaykaç, köyleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Kaykaç, köyleri ziyaret etti
Erzincan'da karda rafting
YEREL HABERLER Erzincan'da karda rafting
Kar yağmayınca kar kürekleri elde kaldı Bahardan kalma günlerin yaşandığı Erzincan’da esnaf kar küreği satamadı
YEREL HABERLER Kar yağmayınca kar kürekleri elde kaldı Bahardan ...
Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı
Erzincan’da “Bürokrat Kürsüsü Şiir Şöleni” programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzincan’da “Bürokrat Kürsüsü Şiir Şöleni” programı ...
Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu başlıyor
YEREL HABERLER Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu ...
2 bin 950 metrede göl manzaralı kayak ve paraşüt keyfi
YEREL HABERLER 2 bin 950 metrede göl manzaralı kayak ve paraşüt ...
Karne hediyesi çam fidanı
YEREL HABERLER Karne hediyesi çam fidanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X