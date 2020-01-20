Erzincan hasret kaldığı kara kavuştu

Erzincan kent merkezine uzun bir aradan sonra kar yağdı. Vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Uzun zamandır kar yağmaması kentte grip hastalığında artış yaşanmasına neden olurken bugün yağan kar vatandaşları bu yüzden sevindirdi.

Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Erzincan Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidinde yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti.



“Buzlanma ve don uyarısı”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olarak geçecek. Erzincan ve çevresi sabah saatlerinde kar yağışlı olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

ERZİNCAN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:05

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YATSI 18:55

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