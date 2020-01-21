Erzincan’da yaban hayatına yem desteği

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Erzincan’da etkili olan soğuk havalarla beraber doğada yemleme çalışmaları devam ediyor. DKMP ekipleri, yaban hayvanlarını beslemek için çalışmaları sürdürüyor. Çetin kış şartlarının yaşandığı yüksek kesimlerde yaban hayvanlarına yem bırakılırken, ErzincanErzurum kara yolu üzerinde bulunan sokak hayvanlarına da yem ve kuru mama bırakıldı. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor.

Öte yandan yemleme çalışmalarının kış ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

ERZİNCAN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:05

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