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Erzincan’da kuyumcuyu soymayan çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

İHA

Erzincan'da kadın çarşafı giyinerek tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Erzincan’da kuyumcuyu soymayan çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

Erzincan’da kadın çarşafı giyinerek tabancayla kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üzerine siyah çarşaf giyinen Nedim V., altın alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Üzerindeki tabancayı çıkarıp iş yeri sahibine doğrultan şahıs, "Bu bir soygundur" diyerek poşete vitrindeki altınları doldurmasını istedi. İş yeri sahibi bu sırada alarm butonuna basarak şüpheliyi oyalamaya çalıştı. Bir süre sonra şüpheliyle iş yeri sahibi arasında kuyumcu içerisinde arbede çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler şüpheliyi etkisiz hale getirerek, polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:05
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  • İKİNDİ 15:11
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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