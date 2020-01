Erzincan Gençlik Merkezi tarafından Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan vatandaşlar ve çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Erzincan Gençlik Merkezi tarafından insani yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya gençler ve vatandaşlar yoğun bir şekilde destek oldu. Kampanya kapsamında kazak, battaniye, mont, bot, atkı, bere, ayakkabı, gıda malzemesi, çocuk maması, çocuk bezi gibi birçok insani yardım toplayan Erzincan Gençlik Merkezi toplanan yardım malzemelerini Kızılay aracılığı ile Suriye'nin İdlib şehrine gönderecek.

Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin de dahil olduğu kampanya kapsamında toplanan yardımlar haricinde Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri ile Gençlik Merkezi çalışanları tarafından savaşta mağdur olan çocuklar için atkı bere örülüyor.

Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri gençleri kendi harçlıkları ile aldıkları örgü malzemeleri ile ördükleri atkı ve bereleri Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan çocuklara gönderecek.

Ayrıca vatandaşlar tarafından da Gençlik Merkezine getirilen yardım malzemeleri başlatılan çalışma ile yoğun mesai harcanarak kolileniyor. Yetişkin ve çocuk kıyafetleri, bot, ayakkabı, atkı, bere ve oyuncakların yer aldığı yardım malzemeleri Kızılay aracılığı ile Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan vatandaşlara gönderilecek.

Düzenledikleri kampanya hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sibel Torunlar “Erzincan Gençlik Merkezinde görev yapmaktayım. Bilindiği üzere İdlib’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz de bu drama sessiz kalamadık ve elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Burada kardeşlerimize gönüllü olarak atkı bere örüyoruz. Savaş kardeşlerimizi soğukta bıraktı. Onların üşüyen ellerini ve yüreklerini bu ördüğümüz atkı berelerle ısıtabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

Gönüllü olarak kampanyaya destek olmak için katılan Erzincan Gençlik Merkezi Gönüllüsü Zehra Kütük ise “Ben Erzincan Gençlik Merkezinde gönüllü olarak çalışmaktayım. Gençlik Merkezimizce savaşta mağdur olan kardeşlerimiz için bir kampanya başlattık. Savaşta en çok mağdur olan çocuklara biz de harçlıklarımızla kendi paralarımızla ip alıp onlar atkı ve bere örerek el emeği göz nuru atkı örmeye başladık. İnşallah bu savaş kısa sürede biter. Çocuklar mağdur olmaktan kurtulur. Herkesi Gençlik Merkezine yardım kampanyamıza bekliyoruz” dedi.

İşitme engelli gönüllü gençlerden Leyla Yacan ise işaret diliyle düşüncelerini ifade ederek, “Savaştaki çocuklar için atkı bere örüyoruz. Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” dedi.

Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu ise, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yurt genelinde başlatmış olduğu İdlib’deki savaş mağduru çocuklara ve insanlara yardım kampanyasına biz de Erzincan Gençlik Merkezi olarak bir nebzede olsun yardım etmeye karar verdik. Gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimiz, gençlik çalışanlarımız sahaya ve alanlara inerek yardım malzemeleri toplamaya başladılar. Topladığımız bu yardım malzemelerini Erzincan Gençlik Merkezinde biriktirerek onlara yardım etmeye karar verdik. Gönüllü gençlerimiz bu yardım malzemelerini istifleyip, kolileyip ana merkeze ulaştırmaya başladılar. Burada farklı bir çalışmaya imza attık gençlik merkezi ve gönüllü gençler olarak. Gönüllü gençlerimiz kendi imkanlarıyla, kendi harçlıklarıyla biriktirmiş oldukları paralarla örgü şiş ve diğer malzemeleri temin ederek savaşta mağdur olan çocuklara atkı ve bere örmeye karar verdiler. On parmağımda on marifet atölyelerimizde bu atkı bereler bir an önce örülerek savaş mağduru çocuklara iletilecektir. Bizler de sizler aracılığı ile bize yardım eden tüm Erzincan halkına ve STK’lara buradan teşekkür ederiz. Yardım kampanyamızın devam etiğini belirterek tüm halkımızı tekrar yardımlar için Erzincan Gençlik Merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

ERZİNCAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.