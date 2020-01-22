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Kuyumcu, soyguncu dehşetini anlattı

İHA

Erzincan'da kadın giysisi giyerek kuyumcu dükkanına müşteri kılığında gelen Nedim V. tarafından silahla dükkanı soyulmak istenen Mesut Yıldırım, dehşet anlarını anlattı. Yaklaşık 30 yıldır kuyumcu olan Yıldırım, "Soyguncunun silahı vardı ve silahın ağzına mermiye vermişti" dedi.

Kuyumcu, soyguncu dehşetini anlattı

Erzincan’da kadın giysisi giyerek kuyumcu dükkanına müşteri kılığında gelen Nedim V. tarafından silahla dükkanı soyulmak istenen Mesut Yıldırım, dehşet anlarını anlattı. Yaklaşık 30 yıldır kuyumcu olan Yıldırım, “Soyguncunun silahı vardı ve silahın ağzına mermiye vermişti” dedi.
Olay dün akşam saatlerinde Erzincan merkez Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üzerine siyah çarşaf giyinen Nedim V., altın alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Üzerindeki tabancayı çıkarıp iş yeri sahibine doğrultan şahıs, "Bu bir soygundur" diyerek poşete vitrindeki altınları doldurmasını istedi. Vitrindeki altınları isteyen Nedim V.'ye Yıldırım karşı koydu. Arbede yaşanırken yere düşen silah ise olası facianın önüne geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler şüpheliyi etkisiz hale getirerek, polis merkezine götürdü.

“Soyguncu ile kısa süreli arbede yaşadık”
Yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki Mesut Yıldırım ise yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Soyguncu ile arbede yaşadığını ifade eden Yıldırım, şahsın silahının olduğunu ve silahın ağzına mermi verildiğini kaydetti. Elinden geldiği kadar savunma pozisyonuna geçtiğini belirten Mesut Yıldırım, şöyle devam etti:
“Vitrini topluyordum. Yarısı geçmişti. Çarşaf giyinilmiş kadın görünümlü şahıs geldi. Ben ilk önce kadın zannettim. Zaten kadın kıyafetiyle de kamufle olmuştu. Gram altın sordu. Ben de vitrindeki altınları toplamıştım. Kasanın altından çıkarıp vermeye çalıştım. O arada arka tarafıma gelip müdahale etmeye çalıştı. Ben göz hizasından bir anormallik olduğunu fark ettim. Daha sonra şahsa müdahale ettim. Elimden geldiği kadar savunma pozisyonuna geçtim. Bir arbede yaşadık. Allah korudu. Silahı vardı mermisini ağzına vermişti. Yani beni Allah korudu. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ben şahsı biraz hırpaladıktan sonra baktım yardıma ihtiyaç var. Komşuya bağırdım. O da hemen geldi. Zaten ben şahsı büyük oranda etkisiz hale getirmiştim. Daha sonra polisi aradık. Adalete teslim ettik.”
Öte yandan Erzincan Valiliğinde yapılan açıklamada ise, “Erzincan’da hırsızlık olayına karışan 1 şüpheli şahıs, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanmıştır. İlimiz merkezindeki Fevzipaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında, 21 Ocak 2020 tarihinde kadın giysisi giyerek, yanında taşıdığı 1 adet tabanca ve sopa ile soygun yapmaya çalışan N.D. (54) isimli şüpheli şahıs, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen olayda; kuyumcu dükkanına giren N.D. isimli şüpheli şahıs, altın alma bahanesiyle bir süre oyaladığı işletme sahibine daha sonra tabanca doğrultarak, dükkanda bulunan altınları yanında getirdiği çantaya doldurmasını istemiştir. Bunun üzerine işletme sahibi, N.D. isimli şüpheli şahsa müdahalede bulunarak, soygunu engellemeye çalışmıştır. İşletme sahibi ile N.D. isimli şüpheli şahıs arasında yaşanan arbede esnasında olay yerine yakın bulunan polis ekipleri şahsı olay yerinde yakalayarak, etkisiz hale getirmiştir.
Olay sonrası N.D. isimli şüpheli şahsın yanında getirdiği çanta içerisinde yapılan aramada 2 adet plastik kelepçe, 1 adet içeriği bilinmeyen sıvı sprey, 1 adet tamir bandı, 2 adet market poşeti ile soygunda kullandığı 1 adet tabanca ile 1 adet sopada ele geçirilmiştir. Olayın ardından gözaltına alınan N.D. isimli şüpheli şahıs hakkında, 'silahlı yağma', 'kasten yaralama', '6136 SKM' ve 'mala zarar verme' suçlarından tahkikat başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, ilimizde suç işlenmesini önlemek ve işlenmiş suçların faillerinin tespit edip yakalanması için çalışmalarımız kesintisiz ve kararlıkla devam etmektedir” denildi.

ERZİNCAN

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:04
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