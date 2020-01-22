Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı

ERZİNCAN´da dün kadın çarşafı giyerek iş yerine giren silahlı soyguncuyu komşu esnafın da yardımıyla etkisiz hale getiren kuyumcu Mesut Yıldırım (46) olay anını anlattı. Yıldırım, "Allah korudu. Silahı vardı, mermiyi namluya sürmüştü" diye konuştu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi´nde meydana geldi. Tanınmamak için kadın çarşafı giyip, soygun için Mesut Yıldırım´a ait kuyumcu dükkanına giren Nedim V., gram altın sordu. Yıldırım altın çıkarırken, Nedim V. arkadan gelip kendisine müdahale etti. Yıldırım ile silahlı olan Nedim V. arasında arbede çıktı. Gürültüyü duyan çevre esnaf, Mesut Yıldırım'ın yardımına koştu. Kaçmaya çalışan Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Yaşanalar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevim V.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

'KADIN SANDIM'

Dakikalar süren soygun girişimine direnip, zanlıyı etkisiz hale getiren 30 yıllık kuyumcu Mesut Yıldırım, akşam saatlerinde iş yerindeki malzemeleri toplamaya başladığını, o sırada kara çarşaf giyen soyguncunun içeri girip gram altın sorduğunu söyledi. Yıldırım, "İlk önce kadın zannettim. Öyle de kamufle olmuştu zaten, güneş gözlüğü vardı. Ben de vitrini toplamıştım zaten. Kasanın altından çıkarıp vermeye çalıştım. O arada arka tarafa gelip müdahale etmek istedi. Ben de o anda fark ettim bir anormallik olduğunu, savunma pozisyonuna geçtim, elimden geldiğince müdahale ettim şahsa. Allah korudu. Silahı vardı, mermisini namluya sürmüştü. Hamdolsun herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Şahsı biraz hırpaladıktan sonra baktım yardıma ihtiyaç var. Komşuya bağırdım o da geldi. Şahıs da zaten etkisiz hale gelmişti" diye konuştu.

3 YIL ÖNCE DE SOYGUN GİRİŞİMİ OLMUŞTU

Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Yıldırım'ın iş yerinde 5 Nisan 2017 tarihinde de soygun girişimi oldu. Elindeki balta ile kuyumcunun camını kırarak vitrindeki 7 altın bileziği alarak kaçmaya çalışan E.A., çevredekiler tarafından fark edilince kaçamadan yakalandı. Etkisiz hale getirilen E.A., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.



ERZİNCAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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