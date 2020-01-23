Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Erzincan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü koordinesinde Belediye Meclis Salonunda “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, müdür yardımcıları ve yöneticilerle birlikte 80 kişi katılım sağladı.

İş Güvenliği Uzmanı Serhat Yıldırım yönetimindeki toplantıda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işverenin ve çalışanın yetki ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, risk değerlendirilmesi gibi birçok konuda bilgilendirmeler yapılarak iş sağlığının tanımı ve amacı hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda belediye bünyesinde farklı tehlike sınıflarında çalışan personelin eğitimlerine devam edileceği ve nisan ayında tamamlanacağı bildirildi.

ERZİNCAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:04

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