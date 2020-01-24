Kutluğ Ataman’a yılın en iyi işvereni ödülü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kutluğ Ataman’a yılın en iyi işvereni ödülü

İHA

Erzincan'ın en büyük besi işletmesi haline gelen Mehmet Ali Bey Palangası mimari alanda da Erzincan'ı Türkiye haritasında önemi gittikçe artan bir konuma getirmeye devam ediyor.

Kutluğ Ataman’a yılın en iyi işvereni ödülü

Erzincan’ın en büyük besi işletmesi haline gelen Mehmet Ali Bey Palangası mimari alanda da Erzincan’ı Türkiye haritasında önemi gittikçe artan bir konuma getirmeye devam ediyor.
Türkiye’nin dünyaca tanınmış mimarlarının gerçekleştirdiği çiftlik binalarıyla sıradan bir besi çiftliği olmasının ötesinde önemli bir sanat ve kültür merkezi olma yolunda da ilerleyen Palanga’nın çiftlik binaları dünyanın en önemli mimari ödüllerini alıyor.
Kısa süre içerisinde batıdan bir çok akademisyen ve öğrenciyi çeken Palanga en son olarak da mimari alanda Türkiye’nin en iyi işvereni ödülünü aldı.
Ünlü Arkitera dergisinin oluşturduğu seçici kurul Palanga’yı 2019’un en iyi işvereni seçti.
Türkiye’de bir ilk
Palanga sesini ilk defa olarak Türkiye’nin ilk sertifikalı damızlık Angus inek üretim çiftliği olarak duyurdu.
İlk aşamada Türkiye’nin et ihtiyacını yerli üretimle desteklemek amaçlı kurulan Mehmet Ali Bey Palangası’nın damızlık Angus programı devreye girdi.
Angus ırkı Türkiye’nin özellikle Doğu Anadolu koşullarında tamamıyla açık tarıma elverişli olması nedeniyle seçildi. Tamamıyla açık meralarda üretilen Angus inekleri ağır geçen kara kış ortamlarında da ahır ihtiyacı duymuyor. Sadece doğal otla doğal ortamda açık alanda yetiştirildikleri için kapalı tesislerde büyük sorun olan metan gazı salınımı ve buna bağlı olarak başta verem olmak üzere hastalıkların da önüne geçilmiş olunuyor.
Doğal ot yanında vitikültür yöntemiyle ağaç yapraklarıyla da beslenip serbest dolaşımla yetişen hayvanların çevreye verdiği karbon salınımı da azalmış oluyor.
Yetiştirilicikte antibiyotik, ensektisit ve doğal olmayan herhangi bir ilaç kullanılmadığından sağlık ve lezzet bakımından çok yüksek kalitede et üretilebiliyor. Yabani sarımsak, dağ kekiği, sütleğen bitkisi gibi tamamıyla Doğu Anadoluya ait yerel bitkilerle yetişen hayvanların eti, diğer başka yörelerde suni yöntemlerle üretilen tesis hayvanlarından daha lezzetli ve sağlıklı oluyor.
Mehmet Ali Bey Palangası’nın kurucusu Kutluğ Ataman besi mantıklarını şu şekilde açıklıyor: Angus inekleri klasik tesis besisi mantığıyla yetişmedikleri için aşırı kilo almaları hedeflenmiyor. Bu hayvanları yetiştirirken hedeflediğimiz şey her şeyden önce doğurgan sertifikalı damızlık dişileri üretmek. Üretim fazlası erkek hayvanlar boğa olma özellikleri eksik olduğu takdirde sadece otla beslenmek kaydıyla besiye çekiliyorlar. Dişi hayvanlar kesinlikle kesilmiyor ve kesim amaçlı almak isteyenlere satılmıyor. Hayvan üretmek ve yüksek kaliteli hayvan nüfusunu arttırmaya yönelik belgeli işletmeler dışına satış yapılmıyor. Çok yüksek kalitede otla mermerleştirilmiş et sadece erkek hayvanlardan elde ediliyor. Amacımız bir yandan yüksek kaliteli doğurgan dişileri üretmek, bir yandan da üretim fazlası erkek hayvanları alıcılara pazarlamak. Erzincan ovası nisbeten ufak bir ova. Biz 4500 metrekareye bir dişi hayvan mantığıyla ilerliyoruz. Dişilerimizin ortalama ömrü yirmi yıla kadar uzuyor.
Palanga’da “Sağlıklı toprak eşittir sağlıklı hayvan eşittir sağlıklı insan” felsefesiyle yetiştirilen Angus ineklerinin dişi düveleri kesilmiyor. Sadece bu ırkı üretmek üzere devletten belge almış diğer üretici işletmelere satış yapılıyor. Dişi hayvan kesimi amacıyla almak isteyen işletmelere veya kişilere satış yapılmıyor.
Türkiye’nin ilk damızlık Angus işletmesi Mehmet Ali Bey Palangası iki yıl önce Kutluğ Ataman tarafından Erzincan’da Munzur sıra dağlarının eteklerinde kuruldu. İki yıldır üretime yönelik test dönemlerini tamamlayan çiftlik üretime geçti. Çiftlik 2023 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak. Her yıl sadece yüz adet doğurgan yüksek kaliteli Anguslar Doğu Andolu başta olmak üzere Türkiye’nin diğer şehirlerine de dağıtılacak.
Amaçlarının ilk aşamada Türkiye’nin ve ileride çevre ülkelerin yüksek kaliteli ve sağlıklı protein ihtiyacını karşılayan bir üretim merkezi kurmak olduğunu söyleyen Kutluğ Ataman, yakın zamanda tamamıyla doğal koşullarda üretilmiş kaz ve ördek üretimine de başlayacaklarını belirtti.
Sanat, kültür ve bilim
Tarıma paralel olarak sanat ve kültür programlarını da kademeli olarak hayata geçiren Palanga yakın zamanda dünyanın sayılı özel mimari koleksiyonlarından birisi olma yolunda. Çiftlik binalarının hepsi uluslararası mimari ödülleri kazandı.
İlerleyen zamanlarda Holistik Tarım ve Vitikültür alanında yurtdışından bilim insanlarını ağarlayacaklarını söyleyen Ataman 2020 yılında tarım topraklarının iyileştirilmesi konulu iki araştırma projesini de başlattıklarını bildiriyor.
2019 yılında 23 bin ağaç fidesi diken işletme, şimdiye kadar yörede toplam 50 bin fidan dikti. Çevreye her yıl 10 bin fidan dikerek küresel ısınmaya karşı üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten Ataman, “Bizi takip edin, yakında çok daha güzel haberlerle Erzincan’a ve Türkiye’de daha da fazla güzellikler yapacağız” dedi.

ERZİNCAN

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Zeynep’ten duygulandıran davranış, kumbarasındaki paraları İdlib’deki çocuklara bağışladı
YEREL HABERLER Minik Zeynep’ten duygulandıran davranış, ...
“İş Sağlığı ve Güvenliği” bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilgilendirme toplantısı ...
Erzincan’dan İdlib’e 17 tır yardım malzemesi gönderilecek
YEREL HABERLER Erzincan’dan İdlib’e 17 tır yardım malzemesi ...
Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisinden Rektör Levent’e ziyaret
YEREL HABERLER Erzincan Kent Konseyi Danışma Meclisinden Rektör ...
Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme işine koyuldu
YEREL HABERLER Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar baca küreme ...
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
İliç’te uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER İliç’te uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ...
Erzincan Valiliği’nden Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu açıklaması
YEREL HABERLER Erzincan Valiliği’nden Toplantı ve Gösteri ...
Marangoz atölyesi 2020 yılına hazır
YEREL HABERLER Marangoz atölyesi 2020 yılına hazır
Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı tutuklandı Zanlının tefecilere 200 bin lira borcu olduğu için soyguna giriştiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymaya çalışan zanlı ...
İtfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri ...
Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı
YEREL HABERLER Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları ...
Kaymakam Aytemür’den Kayacık köyüne ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Aytemür’den Kayacık köyüne ziyaret
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası 13 Şubat’ta hizmete açılacak
YEREL HABERLER Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek ...
Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı
YEREL HABERLER Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı
Kuyumcu, soyguncu dehşetini anlattı
YEREL HABERLER Kuyumcu, soyguncu dehşetini anlattı
Evde çıkan yangın köyde korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın köyde korkuya neden oldu
Erzincan'da gençlerden İdlib'e yardım eli Erzincan'da gençler İdlib'e yardım kampanyası başlatıp savaşta mağdur olan çocuklar için atkı ve bere örüyorlar
YEREL HABERLER Erzincan'da gençlerden İdlib'e yardım eli Erzincan'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X