Kutluğ Ataman’a yılın en iyi işvereni ödülü

Erzincan’ın en büyük besi işletmesi haline gelen Mehmet Ali Bey Palangası mimari alanda da Erzincan’ı Türkiye haritasında önemi gittikçe artan bir konuma getirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin dünyaca tanınmış mimarlarının gerçekleştirdiği çiftlik binalarıyla sıradan bir besi çiftliği olmasının ötesinde önemli bir sanat ve kültür merkezi olma yolunda da ilerleyen Palanga’nın çiftlik binaları dünyanın en önemli mimari ödüllerini alıyor.

Kısa süre içerisinde batıdan bir çok akademisyen ve öğrenciyi çeken Palanga en son olarak da mimari alanda Türkiye’nin en iyi işvereni ödülünü aldı.

Ünlü Arkitera dergisinin oluşturduğu seçici kurul Palanga’yı 2019’un en iyi işvereni seçti.

Türkiye’de bir ilk

Palanga sesini ilk defa olarak Türkiye’nin ilk sertifikalı damızlık Angus inek üretim çiftliği olarak duyurdu.

İlk aşamada Türkiye’nin et ihtiyacını yerli üretimle desteklemek amaçlı kurulan Mehmet Ali Bey Palangası’nın damızlık Angus programı devreye girdi.

Angus ırkı Türkiye’nin özellikle Doğu Anadolu koşullarında tamamıyla açık tarıma elverişli olması nedeniyle seçildi. Tamamıyla açık meralarda üretilen Angus inekleri ağır geçen kara kış ortamlarında da ahır ihtiyacı duymuyor. Sadece doğal otla doğal ortamda açık alanda yetiştirildikleri için kapalı tesislerde büyük sorun olan metan gazı salınımı ve buna bağlı olarak başta verem olmak üzere hastalıkların da önüne geçilmiş olunuyor.

Doğal ot yanında vitikültür yöntemiyle ağaç yapraklarıyla da beslenip serbest dolaşımla yetişen hayvanların çevreye verdiği karbon salınımı da azalmış oluyor.

Yetiştirilicikte antibiyotik, ensektisit ve doğal olmayan herhangi bir ilaç kullanılmadığından sağlık ve lezzet bakımından çok yüksek kalitede et üretilebiliyor. Yabani sarımsak, dağ kekiği, sütleğen bitkisi gibi tamamıyla Doğu Anadoluya ait yerel bitkilerle yetişen hayvanların eti, diğer başka yörelerde suni yöntemlerle üretilen tesis hayvanlarından daha lezzetli ve sağlıklı oluyor.

Mehmet Ali Bey Palangası’nın kurucusu Kutluğ Ataman besi mantıklarını şu şekilde açıklıyor: Angus inekleri klasik tesis besisi mantığıyla yetişmedikleri için aşırı kilo almaları hedeflenmiyor. Bu hayvanları yetiştirirken hedeflediğimiz şey her şeyden önce doğurgan sertifikalı damızlık dişileri üretmek. Üretim fazlası erkek hayvanlar boğa olma özellikleri eksik olduğu takdirde sadece otla beslenmek kaydıyla besiye çekiliyorlar. Dişi hayvanlar kesinlikle kesilmiyor ve kesim amaçlı almak isteyenlere satılmıyor. Hayvan üretmek ve yüksek kaliteli hayvan nüfusunu arttırmaya yönelik belgeli işletmeler dışına satış yapılmıyor. Çok yüksek kalitede otla mermerleştirilmiş et sadece erkek hayvanlardan elde ediliyor. Amacımız bir yandan yüksek kaliteli doğurgan dişileri üretmek, bir yandan da üretim fazlası erkek hayvanları alıcılara pazarlamak. Erzincan ovası nisbeten ufak bir ova. Biz 4500 metrekareye bir dişi hayvan mantığıyla ilerliyoruz. Dişilerimizin ortalama ömrü yirmi yıla kadar uzuyor.

Palanga’da “Sağlıklı toprak eşittir sağlıklı hayvan eşittir sağlıklı insan” felsefesiyle yetiştirilen Angus ineklerinin dişi düveleri kesilmiyor. Sadece bu ırkı üretmek üzere devletten belge almış diğer üretici işletmelere satış yapılıyor. Dişi hayvan kesimi amacıyla almak isteyen işletmelere veya kişilere satış yapılmıyor.

Türkiye’nin ilk damızlık Angus işletmesi Mehmet Ali Bey Palangası iki yıl önce Kutluğ Ataman tarafından Erzincan’da Munzur sıra dağlarının eteklerinde kuruldu. İki yıldır üretime yönelik test dönemlerini tamamlayan çiftlik üretime geçti. Çiftlik 2023 yılında tam kapasite çalışmaya başlayacak. Her yıl sadece yüz adet doğurgan yüksek kaliteli Anguslar Doğu Andolu başta olmak üzere Türkiye’nin diğer şehirlerine de dağıtılacak.

Amaçlarının ilk aşamada Türkiye’nin ve ileride çevre ülkelerin yüksek kaliteli ve sağlıklı protein ihtiyacını karşılayan bir üretim merkezi kurmak olduğunu söyleyen Kutluğ Ataman, yakın zamanda tamamıyla doğal koşullarda üretilmiş kaz ve ördek üretimine de başlayacaklarını belirtti.

Sanat, kültür ve bilim

Tarıma paralel olarak sanat ve kültür programlarını da kademeli olarak hayata geçiren Palanga yakın zamanda dünyanın sayılı özel mimari koleksiyonlarından birisi olma yolunda. Çiftlik binalarının hepsi uluslararası mimari ödülleri kazandı.

İlerleyen zamanlarda Holistik Tarım ve Vitikültür alanında yurtdışından bilim insanlarını ağarlayacaklarını söyleyen Ataman 2020 yılında tarım topraklarının iyileştirilmesi konulu iki araştırma projesini de başlattıklarını bildiriyor.

2019 yılında 23 bin ağaç fidesi diken işletme, şimdiye kadar yörede toplam 50 bin fidan dikti. Çevreye her yıl 10 bin fidan dikerek küresel ısınmaya karşı üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirten Ataman, “Bizi takip edin, yakında çok daha güzel haberlerle Erzincan’a ve Türkiye’de daha da fazla güzellikler yapacağız” dedi.

