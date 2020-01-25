Erzincan’da örtü yangını

Erzincan’ın Hancıçiftliği Köyünde çıkan örtü yangını, yaklaşık 2 dönümlük bir araziyi küle çevirdi.

Alınan bilgiye göre, Hancıçiftliği Köyünde saat 12.20’de arazide ot yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, köyün içerisinden geçen sulama kanalının etrafında bulunan kuru otların alev alarak kanalın çevresinde bulunan evlerin bahçelerine de sirayet ettiği tespit etti. Yaklaşık 2 dönümlük bir araziyi küle çeviren yangına itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangın maddi zarara yol açtı.

ERZİNCAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.