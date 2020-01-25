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Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgiye göre, olay saat 13.45 sıralarında Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından fabrikanın ambarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fabrikanın ambarı yangında kısmen zarar görürken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

ERZİNCAN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:03

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