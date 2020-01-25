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Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu

İHA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu.
Alınan bilgiye göre, olay saat 13.45 sıralarında Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından fabrikanın ambarında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Fabrikanın ambarı yangında kısmen zarar görürken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

ERZİNCAN

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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