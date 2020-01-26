Erzincanspor kendi evinde golsüz berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor kendi sahasında Silivrispor ile 00 berabere kaldı.

Erzincanspor Silivrispor ile berabere kalarak 1 puana razı oldu. Puanını 36’dan 37 yükselten Erzincanspor ligde dördüncü sırada yer alırken, Silivrispor ise puanını 25’ten 26’ya yükselterek ligde onuncu sırada yerini korudu.

Erzincan’da Müstakil Atletizm Sahasında oynanan maçta her iki taraf birbirine üstünlük sağlamak için mücadele etti. Maçın tamamında karşılıklı ataklarla gol arayan Erzincanspor ve Silivrispor aradıkları golü bulamadılar ve maç başladığı gibi 00 sona erdi.

ERZİNCAN 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:40

YATSI 19:01

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