Trabzon’u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon’u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı

İHA

– Fenerbahçe taraftarı olarak kendi sosyal medya hesabından TFF'yi eleştiren Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik hakaretlerle dolu paylaşımda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında üniversite yönetimi tarafından idari işlem başlatıldı.

Trabzon’u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı

– Fenerbahçe taraftarı olarak kendi sosyal medya hesabından TFF’yi eleştiren Trabzon’un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yönelik hakaretlerle dolu paylaşımda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında üniversite yönetimi tarafından idari işlem başlatıldı.
Trabzonspor ve Trabzonluları öfkelendiren paylaşım üzerine bugün Karadeniz’de ki birçok yerel gazete konuyla ilgili “Haddini bil profesör!” başlığını kullandı. Artan tepkiler üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapılarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu’nun sosyal medya hesabından, Yomra Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bıyık hakkında yazmış olduğu talihsiz mesajı teessür ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin de pişmanlık duyduğu, bu düşüncelere hiçbir şekilde katılmıyoruz. İlgili hakkında idari işlemler başlatılmış olup olaya gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” denildi.

ERZİNCAN

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincanspor kendi evinde golsüz berabere kaldı
YEREL HABERLER Erzincanspor kendi evinde golsüz berabere kaldı
Düşerek yaralanan kayakçı hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Düşerek yaralanan kayakçı hastaneye kaldırıldı
Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu
Erzincan’da örtü yangını
YEREL HABERLER Erzincan’da örtü yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X