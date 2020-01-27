Trabzon’u öfkelendiren EBYÜ Rektör Yardımcısı hakkında idari işlem başlatıldı

– Fenerbahçe taraftarı olarak kendi sosyal medya hesabından TFF’yi eleştiren Trabzon’un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yönelik hakaretlerle dolu paylaşımda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında üniversite yönetimi tarafından idari işlem başlatıldı.

Trabzonspor ve Trabzonluları öfkelendiren paylaşım üzerine bugün Karadeniz’de ki birçok yerel gazete konuyla ilgili “Haddini bil profesör!” başlığını kullandı. Artan tepkiler üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapılarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu’nun sosyal medya hesabından, Yomra Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bıyık hakkında yazmış olduğu talihsiz mesajı teessür ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin de pişmanlık duyduğu, bu düşüncelere hiçbir şekilde katılmıyoruz. İlgili hakkında idari işlemler başlatılmış olup olaya gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” denildi.

ERZİNCAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.