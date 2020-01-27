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Erzincan’da hayvancılık yatırımları devam ediyor

İHA

Doğu Anadolu (DAP), Güneydoğu Anadolu (GAP), Konya Ovası (KOP) ve Doğu Karadeniz (DOKAP) projeleri kapsamında ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 devlet desteği verilen işletme destekleri ile Erzincan'da hayvancılık sektörü gelişmeye devam ediyor.

Erzincan’da hayvancılık yatırımları devam ediyor

Doğu Anadolu (DAP), Güneydoğu Anadolu (GAP), Konya Ovası (KOP) ve Doğu Karadeniz (DOKAP) projeleri kapsamında ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 devlet desteği verilen işletme destekleri ile Erzincan'da hayvancılık sektörü gelişmeye devam ediyor.
Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanan projeler ile mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi sağlanıyor. Üreticilerin entansif hayvancılığın modern ahır ve ağıllarda üretim yapmaları sağlanarak daha az iş gücü, daha az girdi ile kaliteli ürün alınması amaçlanıyor. DAP idaresi tarafından hayvancılık sektörüne verilen hibe destekleri ile Erzincan hayvancılık sektöründe de yatırımlar sürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, son yıllarda yapılan yatırımlarla Erzincan'da modern işletmelerinin sayısının giderek arttığını söyledi.
“22 projeye 2 milyon 516 bin 108 TL hibe desteği verildi”
Modern projeler ile modern hayvancılık ilkelerinin Erzincan’a yerleştiğini ifade eden, Şahin, "Erzincan'da DAP Projesi kapsamında sağlanan hibelerle 21 büyükbaş ve 1 küçükbaş projesi tamamlandı. Hayata geçirilen bu 22 projeye 2 milyon 516 bin108 TL hibe desteği verildi. 2019 yılında ahır ve ağıl yapımı için 13 yetiştiricimiz başvuruda bulundu. Bize intikal eden 13 projemiz bakanlığımız tarafından onaylandı ve 2 yetiştiricimiz projelerini tamamladı. Son yıllarda DAP Projesi kapsamında hayata geçirilen bu projeler ilimizde hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Günümüz şartlarına uygun bu modern projeler hayvancılık sektöründe kalite ve verimin artmasını sağlarken, modern hayvancılık ilkelerinin ilimizde yerleşmesini sağlıyor. Yapılan projeler diğer yetiştiricilerimizi de etkilerken, kendi imkanları ile ahır ya da ağıl yapan yetiştiricilerimiz de bu projeleri örnek alıyor. Önümüzdeki yıllarda bu projelerin artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ERZİNCAN

27 Ocak 2020 Pazartesi

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