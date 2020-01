Başkan Aksun istişare toplantılarına devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ulalar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek 2019 yılını değerlendirdi ve vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinledi.

Daha önce Kavakyolu, Çukurkuyu, Yalnızbağ ve Demirkent mahalle sakinleriyle istişare toplantısı düzenleyen Aksun bu haftada Ulalar’da istişare toplantısı düzenledi.

Ulalar Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un beraberinde, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi ve mahalle muhtarları da katılım sağladı.

Başkan Aksun burada yaptığı konuşmada, “Erzincan’ımızın her köşesinde olduğu gibi Ulalar’da da kardeşlik birlik beraberlik oluşması noktasında el ele vererek yaşanılabilir bir şehri inşallah beraber inşa edeceğiz. Erzincan kıymetli bir şehir ama bunların parçalarını birleştirdiğimizde el ele verdiğimizde kıymetli olduğu kadar da güçlü bir şehir olma yolunda ilerleyecektir. Onun için bizim Erzincan Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm beldelerimizi el ele vererek şehirle birleştirerek daha güçlü yarınlarımızı oluşturmak niyetindeyiz. Geçen yıldan daha fazla kaldırım yaptık, andezit taşı döşedik, park yaptık çeşitli iş ve işlemlerimizi en iyi şekilde yürüttük.

Ulalarda Cem evinden Aziz Baba Türbesine kadar birçok şeye el attık. Ama Ulalı hemşehrilerime şunu ifade etmek istiyorum. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Allah’ın izniyle yolunuzdan suyunuzdan imarınızdan hangi tür eksiklikler varsa hepsini el birliği içerisinde çözeceğiz. Bu yıl burada özellikle bir takım imar konusunda itiraz edilen yerler var onlara bakacağız. Birkaç yol çalışmamız var onlara bakacağız. İnşallah daha kullanışlı, sizlere yakışır bir şekle getirip hizmetinize sunacağız. Onun dışında sizlerin düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini arkadaşlarımızla birlikte not alacağız bunları imkanlar ölçüsünde öncelik sırasına göre gerçekleştireceğiz. Biz hizmetimizi yaparken öncelikler nelerdir onlara bakıyoruz. Daha sonra rantabl mı değimli ona bakıyoruz. Halkın çoğunluğu hangi projeden faydalanacaksa önceliğimiz o.” dedi.

Başkan Aksun Kızılay ve Hocabey Mahalleleri kentsel dönüşümü hakkında da bilgi verdi.

Aksun; “Kızılay ve Hocabey mahallesi gibi şehrin kalbinde duran kötü, metruk yapı için Allah’ın izniyle projemizi gerçekleştirdik ve hak sahipleriyle görüşmelerimize başladık. Görüşmelerimiz 3 gündür sürüyor 9’ar aile 10’ar aile aldık görüşmelerimize. Başkan yardımcımız İkram çamur beyefendi bu görüşmeleri yapıyor. Çok şükür % 80 problemsiz gidiyor. Diğer kalan %20 lik dilimde ise ortaklar ve mirasçılar var onlar kendi aralarında anlaştığında Allah’ın izniyle %90 seviyesinde halkın onayı ile halkın iradesi ile gerçekleştirmiş olacağız bu projeyi. Biz bu projeyi gerçekleştirirken insanımızı da üzmeden kırmadan onun hakkı olan parayı kendisine sunarak başladık. Çok şükür şu anda hiç kimse fiyat konusunda bize itiraz etmedi. Çünkü hakkı neyse onu teslim edeceğiz.

Şuana kadar yapmış olduğumuz hizmetler Allah’ın izniyle katlanarak devam edeceğini bildirmek istiyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Aksun konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinledi. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Aksun ve belediye personellerine teşekkür eden mahalle sakinleri fikirlerini ve şikayetlerini beyan ettiler ve program sona erdi.

