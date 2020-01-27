Erzincan’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, süratli olduğu iddia edilen 24 AAH 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Ters dönüp tavan üzerine duran otomobilde yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:41

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.