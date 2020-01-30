Sağlık Müdürü Erkan Hirik’ten Durkaya Ören’e teşekkür plaketi

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Durkaya Ören’e plaket takdim etti.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Durkaya Ören’in emekli olmasından dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından Erzincan’a yapmış olduğu sağlık hizmetleri ve katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. Emeklilik hayatında Durkaya Ören’e başarılar dileyen Hirik, Erzincan’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Plaket takdimine Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Babürşah Taşlı, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, Başhekim Yardımcısı Dr. Emrah Yılmaz katıldı.

ERZİNCAN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.