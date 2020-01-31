Erzincan’da ulaşıma kar engeli

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Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ErzincanSivas ve ErzincanGümüşhane karayollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. ErzincanSivas karayolu 40'ncı kilometredeki Sakaltutan Geçidi’nde, buzlanan yolda kayan ağır tonajlı araçlar yoldan çıkarak kara saplandı. Trafik ekipleri, Erzincan yönünden Sivas istikametine giden yolcu otobüsü, tır ve kamyonların sürücülerine uyarılarda bulunarak dikkat etmelerini istedi. Karayolları ekipleri geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan ErzincanGümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi'nde yolda kar küreme çalışması yapan iş makinesiyle kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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