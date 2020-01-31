Erzincan'da, buzlanan yolda otobüs yan yattı: 46 yolcu yaralı

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ERZİNCAN'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, yan yattı. Kazada 46 yolcu, yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, ErzincanErzurum yolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 EZ 6599 plakalı, Patnos İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 46 yolcuyu ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ERZİNCAN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:59

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