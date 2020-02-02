Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi Erzincan - Tunceli kara yolunda buzlanma nedeniyle konteynerleri taşıyan tırlar yolda kaldı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi. Yola çıkan konteynır yüklü tırlar ErzincanPülümürTunceli kara yolunda meydana gelen buzlanma sebebiyle bir süre yolda kaldı.

Arama kurtarma çalışmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başladı. Bugün tırlara yüklenen konteynerler bölgeye gitmek için yola çıktı. Erzincan Pülümür yol ayrımı Muti mevkiinde yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar makaslama yaparak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ve karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yol saatler sonra ulaşıma açıldı. Elazığ’a giden konteynır yüklü tırlar yola devam etti.

ERZİNCAN 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.