Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci için ders zili çaldı

20192020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci ders başı yaptı.

Erzincan’da 20192020 eğitim öğretim yılında sömestr tatilinin son ermesiyle öğrenci ve öğretmenler için bugün ilk ders zili çaldı. Erzincan merkez ve ilçelerinde 266 eğitim kurumunda öğrenim gören 40 bin 915 okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile 3 bin 538 öğretmen ders başı yaptı.

Sömestr tatilini dolu dolu geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, “Sömestr tatilimizi ders çalışarak, kitap okuyarak, gezerek geçirdik. İkinci dönem için hazırlık yaptık. Keyifli bir sömestr tatili oldu bizim için.” diye konuştular.

ERZİNCAN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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