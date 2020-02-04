Erzincan’da lapa lapa kar yağışı Refahiye'de taşımalı eğitime 1 gün ara

Erzincan kent merkezinde lapa lapa kar yağışı zemini beyaza bürüdü. Refahiye ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildi.

Erzincan’da yoğun kar yağışı sabah saatleri itibariyle etkisini artırdı. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerini kardan arındırdı. Kar yağışıyla mutlu olan ilköğretim öğrencileri okul bahçesinde kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Kar yağışının yoğun olduğu Refahiye ilçesinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum’un kuzeyi ile Erzincan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZİNCAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

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