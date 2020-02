Erzincan’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Erzincan’da kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzincan şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının özlemini çeken Erzincanlılar, havanın soğuk olmasına aldırış etmeden sabah saatlerinde, anı ölümsüzleştirmek için sokaklara çıktı. Karla kaplanan şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi bulurken kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uzun zamandır kara hasret kaldıklarını belirten vatandaşlar kar yağışı ile mutlu olduklarını kaydettiler.



“Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı”

Kar altında fotoğraf çekilmek için dışarıya çıktığını ifade eden Eren Varlı, “Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah her yeri beyaza bürümüş şehir merkezi bembeyaz kar altında. Erzincan saat kulesinin önündeyiz sizlerde görüyorsunuz harika görüntüler var. Millet bahçesi olsun Gençlik parkı olsun her bembeyaz olmuş durumda. Çok güzel görüntüler oluştu. İnsanlar fotoğraflar çekiliyorlar. Bizde fotoğraf çekilmek için çıktık dışarıya. Karın altında da yürümek çok güzel zaten hasret kalmıştık karın yağmasına bugün kar yağınca çok mutlu olduk” diye konuştu.

Şehirde kartpostallık görüntülerin oluştuğuna dikkat çeken Hasan Çakmak, “Gece saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de devam ediyor. Şehir çok güzel görüntülere büründü. Uzun zamandır kar yapmıyordu. Karın yağması ve tutmasıyla birlikte her taraf kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bizlerde bunu değerlendirmek istiyoruz. Çıktık dışarıya fotoğraf çekileceği bu anları ölümsüzleştireceğiz” dedi.

Öte yandan Erzincan Belediyesi kar temizleme timleri ise cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

ERZİNCAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:51

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.