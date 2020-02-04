Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektör Yardımcılığı görevine atandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Ercan Ekinci atandı.

Rektörlük makamında yapılan törene Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata katıldı.

Rektör Prof. Dr. Levent, daha önce de üniversitenin genel sekreterlik görevinde de bulunan Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci’ye yeni görevinde başarılar dileyerek gerçekleştirilen atamanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. A. Ercan Ekinci‘de, “Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent’e böylesi önemli bir görevi şahsıma tevdi etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem üniversitemiz, hem şehrimiz, için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ERZİNCAN 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:51

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.