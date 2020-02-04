Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Erzincan ve çevre iller için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 04 Şubat 2020 tarih ve 03 nolu meteorolojik uyarısına göre; 05 Şubat 2020 yarın saat 05.00 ile 23.59 saatleri arasında Erzincan, Erzurum ve Ardahan’da kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Vatandaşların, ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
ERZİNCAN
04 Şubat 2020 Salı
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