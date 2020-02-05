Erzincan’ın nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’ın nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azaldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2018 yılında yüzde 1,95 artan Erzincan nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azalarak 234 bin 747 kişi oldu.

Erzincan’ın nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2018 yılında yüzde 1,95 artan Erzincan nüfusu 2019 yılında yüzde 0,55 azalarak 234 bin 747 kişi oldu.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2018 yılında 82 milyon 3 bin 882 olan Türkiye nüfusu yüzde 1,40 artarak 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi odu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,7'sinin ikamet ettiği İstanbul 15 milyon 519 bin 267 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. İstanbul’u sırasıyla 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya takip etti. Tunceli ise 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Erzincan nüfusu 234 bin 747 kişi olurken nüfus büyüklüğüne göre ise iller arasında 70. sırada yer aldı.
Erzincan nüfusu 2018 yılında yüzde 1,95 artmış 2019 yılında ise yüzde 0,55 azaldı. 2019 yılında Erzincan’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre bin 287 kişi azalmış olup, nüfusun yüzde 51,08‘ini erkekler, yüzde 48,92’sini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Öte yandan Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,7 iken, kadınlarda 33,1 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 40,8 ile Sinop, 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla 20,1 ile Şanlıurfa, 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı oldu.

ERZİNCAN

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara Etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı
YEREL HABERLER Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ...
Erzincan’da soru hazırlama teknikleri kursunun açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da soru hazırlama teknikleri kursunun ...
Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışan iki arkadaş kendilerini yaktı
YEREL HABERLER Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışan iki arkadaş ...
Erzincan genelinde kar tatili
YEREL HABERLER Erzincan genelinde kar tatili
Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektör Yardımcılığı görevine atandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Rektör Yardımcılığı ...
Erzincan’da kar tatili
YEREL HABERLER Erzincan’da kar tatili
Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Üniversite-Merkez Tel arasında işbirliği protokolü ...
Erzincan’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Erzincan’da kar yağışı kartpostallık görüntüler ...
Refahiye Kent Konseyi dördüncü toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Refahiye Kent Konseyi dördüncü toplantısını yaptı
Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi başladı
YEREL HABERLER Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi başladı
Erzincan’da lapa lapa kar yağışı Refahiye'de taşımalı eğitime 1 gün ara
YEREL HABERLER Erzincan’da lapa lapa kar yağışı Refahiye'de taşımalı ...
“4 Şubat Dünya Kanser Günü” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: “Türkiye’de her 5 ölümden birinin nedeni kanser”
YEREL HABERLER “4 Şubat Dünya Kanser Günü” Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. ...
Erzincan'da kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam diyor
YEREL HABERLER Erzincan'da kapanan köy yollarının açılması için ...
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
Depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla güldü
YEREL HABERLER Depremzede çocukların yüzü hediye edilen oyuncaklarla ...
Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci için ders zili çaldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 40 bin 915 öğrenci için ders zili çaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X