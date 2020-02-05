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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da patlıcan zam şampiyonu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak ayı verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde patlıcan zam şampiyonu oldu.

Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da patlıcan zam şampiyonu

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak ayı verilerine göre Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde patlıcan zam şampiyonu oldu.
Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) istatistik bölgesinde TÜFE Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde1,07 artarken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,75 artış oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,73 artış gerçekleşti.
Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde patlıcan zam şampiyonu
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un içerisinde yer aldığı TRA1 istatistik bölgesinin Ocak ayında en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünler açıklandı. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta geçen ay yüzde 84,90 artış oranıyla patlıcan zam şampiyonu olurken bunu yüzde 62,30 oranıyla dolmalık biber, yüzde 59,11 oranıyla mandalina, yüzde 32,29 oranıyla röntgen ücreti, yüzde 24,82 artış ile kuru soğan takip etti.
Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde en çok kadın hırkası ucuzladı
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt (TRA1) bölgesinde Ocak ayında fiyatı düşen ürünlerin başında kadın hırkası geldi. Ocak ayında kadın hırkası yüzde19,53 oranında düşerken, bu ürünü yüzde17,69’luk düşüş ile erkek ceketi izledi. Ocak ayında fiyatı en çok düşen diğer ürünler arasında yüzde 15,36 ile erkek montu, yüzde 12,57 ile çocuk kazağı, yüzde 11,12 ile kadın botu yer aldı.

ERZİNCAN

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:12
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