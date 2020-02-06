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Erzincan’da kar yağışı ve çığ uyarısı

İHA

Kar ve tipi dolayısıyla 100'ün üzerinde köy yolunun kapandığı ve yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü Erzincan'da, meteoroloji kar, buzlanma, don, rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.

Erzincan’da kar yağışı ve çığ uyarısı

Kar ve tipi dolayısıyla 100’ün üzerinde köy yolunun kapandığı ve yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü Erzincan’da, meteoroloji kar, buzlanma, don, rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.
Önceki gün yağan karla birlikte Erzincan’ın ilçelerinde 100’ün üzerinde köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Refahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’da hava çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve çevreleri aralıklı kar yağışlı olarak geçecek.

“Çığ uyarısı”
Meteorolojiden yapılan uyarıda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (7090 km/sa.) olarak eseceği belirtildi. Erzincan ve çevresinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği; yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ olayının meydana gelebileceği kaydedildi.
Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.

ERZİNCAN

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:19
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  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:13
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