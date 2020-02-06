Turistik Doğu Ekspresiyle seyahate çıkan bakanın eşi Erzincan’da mola verdi

Ankara’dan Kars’a Turistik Doğu Ekspresiyle seyahate çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Erzincan’da mola verdi.

Kış aylarında popülerliği oldukça artan Turistik Doğu Ekspresiyle turizm gezisi amaçlı olarak seyahate çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, trenin Erzincan sınırları içerisinde ilk durak noktası olan İliç’te Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın eşi Hatice Arslantaş tarafından karşılandı.

Turistik Doğu Ekspresinden mola için inen yolcular istasyonda bir süre müzik eşliğinde oyun oynayarak eğlendi.

İliç’ten hareket eden Turistik Doğu Ekspresi daha sonra Erzincan Tren Garında mola verdi. Burada çiçekle karşılanan Pervin Ersoy ve beraberindeki yolculara Erzincan İl Turizm Müdürü Arda Hep eşlik etti.

Erzincan’daki mola süresinde kentteki Yeraltı Çarsısında Bakırcılar Çarşısı'nı gezen Pervin Ersoy, esnafla sohbet ederek eserlerin yapılışını yakından izledi.

ERZİNCAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:54

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