CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, güven tazeledi

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CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, 12. Olağan Kongresinde güven tazeleyerek yeniden il başkanlığı görevine seçildi.

CHP Erzincan 12. Olağan Kongresi bir düğün salonunda delege ve partililerin katılımıyla gerçekleşti. Ayhan Doğan, Yaşar Kaya, Yüksel Turan ve Bülent Yümin’in il başkanlığı için yarıştığı kongrede 176 delegeden 165’i oy kullandı.

Seçim sonucunda 84 oy alan Ayhan Doğan yeniden İl Başkanı olarak güven tazeledi.

ERZİNCAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:53

YATSI 19:13

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