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Destekleme ve Yetiştirme Kursları dönem toplantısı yapıldı

İHA

Destekleme ve Yetiştirme Kursları dönem toplantısı yapıldı

20192020 eğitim öğretim yılı içerisinde lise mezunlarına yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları ikinci dönem toplantısı yapıldı.
20192020 eğitim öğretim yılı Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde lise mezunlarına yönelik 466 kursiyer ve 25 öğretmen ile devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları ikinci dönem toplantısı Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Cevat Bingöl, Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Temel Çiçek ile Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görev yapan öğretmenler katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptığı konuşmada Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili olarak birinci dönemin genel değerlendirmesini ile ikinci dönem yapılması planlanan çalışmaları anlattı.
Gündemin maddeleri olan başarıyı artıracak önlemler, rehberlik çalışmaları, devamsızlık takipleri, deneme sonuçları ve süreç analizleri, veli görüşmeleri, öğretmen ve kursiyerlerin kurallara riayet etmesinin önemi, sınıf rehber öğretmenliğinin titizlikle sürdürülmesi konuları üzerinde fikir alışverişi yapılarak toplantı sona erdi.

ERZİNCAN

07 Şubat 2020 Cuma

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