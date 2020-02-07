Erzincan’da havayolu ulaşımına rüzgar engeli Refahiye’de taşımalı eğitime kar tatili

– Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimleri kar ve tipinin etkisi altına girdi. Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken kuvvetli rüzgar nedeniyle Erzincan’da 4 uçak seferi iptal edildi.

Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışından dolayı Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İlçede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde kar küreme işine koyuldu.



“Erzincan’da 4 uçak seferi iptal edildi”

Havayolu ulaşımı da kuvvetli rüzgar nedeniyle aksadı. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Erzincan, Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

4 uçak seferinde ise 00.35 THY 7224 Sabiha Gökçen İstanbulErzincan, 01.15 THY 7078 Ankara Erzincan, 05.55 THY 7079 Erzincan Ankara, 06.15 THY 7225 Erzincan İstanbulSabiha Gökçen uçuşları yer aldı.

Öte yandan, etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle dünde bazı uçak seferleri iptal edilmişti.

ERZİNCAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

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