Türkiye'de 20152019 yılları arasında köy nüfusu en çok azalan il Erzincan oldu.

Türkiye'de 20152019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin 15'inde köy nüfusu artarken 36'sında azaldı. Köy nüfusunun en çok azaldığı il 38 bin 559 kişiyle Erzincan, en çok arttığı il 12 bin 423 kişiyle Gümüşhane oldu.

Öte yandan İstanbul'daki Erzincanlı sayısı Erzincan’dakinin 1.33 katı. İstanbul'daki Erzincan nüfusu 307,842. Erzincan toplam nüfusu 231,414.

ERZİNCAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:51

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