Erzincan’da okullara soğuk tatili

Erzincan’da soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla okullar pazartesi günü tatil edildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, tatil haberini twitter hesabından paylaştı.
Vali Arslantaş paylaşımında, “Sevgili öğrenciler; yarın sabah okul servislerine binecek 9 bin 500 çocuğumuzun aşırı buzlanmadan, 41 bin çocuğumuzun da aşırı soğuktan etkilenmemesi için bol kitap okumanız şartıyla evde kalmanız doğru olacaktır. İyi tatiller” dedi.
ERZİNCAN
09 Şubat 2020 Pazar
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