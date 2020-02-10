Erzincan´da okullara kar tatili

ERZİNCAN´da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır."



ERZİNCAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

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