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Erzincan’da kar ve tipiden 75 köy yolu ulaşıma kapalı

İHA

Erzincan'da kar ve tipiden dolayı 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’da kar ve tipiden 75 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar ve tipiden dolayı 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Önceki gün etkili olan kar ve tipiden dolayı Çayırlı’da 9, İliç’te 4, Kemah’ta 11, Kemaliye’de 3, Refahiye’de 20, Tercan’da 20 ve Üzümlü’de 8 olmak üzere toplamda 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri 12 greyder, 4 dozer, 12 kepçe, 4 bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN

10 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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