Erzincan’da kar ve tipiden 75 köy yolu ulaşıma kapalı

'Babam ve ben'

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Erzincan’da kar ve tipiden dolayı 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki gün etkili olan kar ve tipiden dolayı Çayırlı’da 9, İliç’te 4, Kemah’ta 11, Kemaliye’de 3, Refahiye’de 20, Tercan’da 20 ve Üzümlü’de 8 olmak üzere toplamda 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri 12 greyder, 4 dozer, 12 kepçe, 4 bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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