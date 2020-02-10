Doğu’da soğuk hava: Göle eksi 40

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 40 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Dondurucu soğukların yaşandığı bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 40 derece ölçülürken, Erzurum’un Aşkale ilçesinde 35 derece ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar değişik yönlerden hafif zaman zaman batı tarafından orta kuvvette edecek.



Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 22, Ağrı’da eksi 21, Ardahan'da eksi 26, Kars'ta eksi 31, Erzurum'da eksi 24, Iğdır'da eksi 8 derece ölçüldü.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle'de sıfırın altında 40, Erzurum Aşkale’de 35, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde 33,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık’ta sıfır derece oldu.

Bölgede en yüksek yağış miktarı Erzurum Çayırözü Köyü’nde 28, Ardahan Damal’da 17, 8, Ağrı Çukuralan Köyü’nde 1,6 milimetre olarak ölçüldü.

Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 84, Kars Sarıkamış’ta 77, Erzincan Ergan’da 70 santimetre ölçüldü.

ERZİNCAN 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:50

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