Doğu buz kesti: Göle eksi 39’u gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu buz kesti: Göle eksi 39’u gördü

İHA

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi Buz kesti. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu buz kesti: Göle eksi 39’u gördü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi Buz kesti. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 39 derece ile en soğuk yerleşim yeri oldu. Erzurum’un Aziziye ilçesi eksi 32 dereceyle Doğu’nun en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık zaman zaman çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 15, Ağrı’da eksi 27, Ardahan'da eksi 27, Kars'ta eksi 26, Erzurum'da eksi 24, Iğdır'da eksi 10 derece ölçüldü.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle'de sıfırın altında 39, Erzurum Aziziye’de 32, Ardahan yavuzlar Köyü’nde 31derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Karakoyunlu’da 1,4 derece oldu.
Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken’de 84, Kars Sarıkamış’ta 78, Erzincan Ergan’da 66 santimetre ölçüldü.

ERZİNCAN

11 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tanoğlu’ndan 13 Şubat mesajı
YEREL HABERLER Tanoğlu’ndan 13 Şubat mesajı
Dumanlı Tabiat Parkında karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Dumanlı Tabiat Parkında karla mücadele çalışmaları ...
(Görüntülü) Dumanlı Tabiat Parkı, kışın bir başka güzel
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dumanlı Tabiat Parkı, kışın bir başka ...
Dumanlı Tabiat Parkı, kışın bir başka güzel
YEREL HABERLER Dumanlı Tabiat Parkı, kışın bir başka güzel
Kış günlerinde sağlıklı beslenmeye dikkat!
YEREL HABERLER Kış günlerinde sağlıklı beslenmeye dikkat!
Doğu’da soğuk hava: Göle eksi 40
YEREL HABERLER Doğu’da soğuk hava: Göle eksi 40
Erzincan’da kar ve tipiden 75 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar ve tipiden 75 köy yolu ulaşıma kapalı
Erzincan buz kesti
YEREL HABERLER Erzincan buz kesti
Geçmişi yüzyıllara dayanan geleneksel yemek "Kavut"
YEREL HABERLER Geçmişi yüzyıllara dayanan geleneksel yemek "Kavut"
Erzincan’da kar yerini Sibirya soğuklarına bıraktı Soğuk hava nedeniyle okulların tatil edildiği kentte buz tutan Girlevik Şelalesi görsel güzellik oluşturdu
YEREL HABERLER Erzincan’da kar yerini Sibirya soğuklarına ...
Erzincan´da okullara kar tatili
YEREL HABERLER Erzincan´da okullara kar tatili
Erzincan’da okullara soğuk tatili
YEREL HABERLER Erzincan’da okullara soğuk tatili
Çığ tehlikesine dikkat!
YEREL HABERLER Çığ tehlikesine dikkat!
Köy nüfusu en çok azalan il Erzincan oldu
YEREL HABERLER Köy nüfusu en çok azalan il Erzincan oldu
Ergan Dağı'nda sporcuların şampiyonluk mücadelesi Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası Erzincan’da yapılıyor
YEREL HABERLER Ergan Dağı'nda sporcuların şampiyonluk ...
Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye ...
Doğu Anadolu’da karla mücadele Erzincan’da 210 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da karla mücadele Erzincan’da 210 köy ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X