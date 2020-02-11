Tanoğlu’ndan 13 Şubat mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Güzel Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümündeyiz. 102 yıl önce yaşanan acıların hatırası bu milletin hafızasını hala titretmektedir. Milletler ancak hafızalarını canlı tuttukları müddetçe, tarihe bakarak, geleceğe yön verebildiklerin zaman kendileri için güvenli bir devlet yapısını canlı tutabilirler. Biz bu bayramları, kurtuluş bayramlarını, hürriyet mücadelelerinin zaferle sonuçlandığı günlerin yıldönümlerini, yeni nesillere o günkü canlılık ve heyecanla aktarabilmek adına yaşamalıyız. Bu milletin evlatları olarak, özümüzde saklı olan cevheri bilmeliyiz. Ecdadımızın, bizim için can verdiğini, bu günkü huzur ve sükûn ortamını, dedelerimizin ve ninelerimizin kahramanca mücadelelerine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Hangi şartlar altında ve ne tür ihanetler ile karşı karşıya kalarak kaybettiğimiz hürriyetimizi, yokluklar içerisinde, imkânsızlıklar içerisinde nasıl geri aldığımızı dünya durdukça milletimizin hafızasında yaşatmalıyız. Hepsinden önemlisi ise, bitik ve yok olmuş görüntüsü içerisindeki bir milletin, esarete başkaldırıp nasıl ayağa kalkabildiğini, ordularımızın tarihte sergilediği kahramanlık destanlarının bir örneğini daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında nasıl sergilediğini, harp sanatının var olan kaidelerini nasıl altüst ederek dünyaya meydan okuduklarını bu milletin hafızasına hiç silinmemecesine kazımalıyız. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın kıymetli komutanlarının, Erzincan’ın kurtuluşunu temin eden harekâtın komutanı, 3. Ordu komutanı olarak görev yapan Mehmet Vehip Paşa ve pek seri bir harekât ile şehri düşmandan temizleyen birliklerin komutanı Kazım Karabekir Paşanın, bunların yanında bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanlarının manevi huzurları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun.”

ERZİNCAN 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:49

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