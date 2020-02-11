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Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

İHA

Erzincan'da Odak 21. Yüzyıl Kariyer Rehberliği "Üniversitem Yanımda" ve "Liselerde Üniversitenin İlk Dersi" projesi kapsamında eş zamanlı olarak 21 lisede öğretim üyeleri öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

Erzincan’da Odak 21. Yüzyıl Kariyer Rehberliği “Üniversitem Yanımda” ve "Liselerde Üniversitenin İlk Dersi" projesi kapsamında eş zamanlı olarak 21 lisede öğretim üyeleri öğrencilerle bir araya geldi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Odak 21. Yüzyıl Kariyer Rehberliği etkinliği çerçevesinde “Üniversitem Yanımda” ve "Liselerde Üniversitenin İlk Dersi" projesinde üniversitenin farklı fakültelerinden 53 öğretim üyesi eş zamanlı olarak 21 lisede 2. dönem 2. hafta 2. ders saatinde öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’de Erzincan Anadolu Lisesinde akademisyenlerle birlikte 2. dönem 2. hafta 2. ders saatini birlikte gerçekleştirdi. "Üniversitem Yanımda" projesi hakkında bilgi veren Gün, amaçlarının akademisyenlerin öğrencilere alanları, bölümleri ve hayata dair hedefler konusunda bilgi aktarmak olduğunu kaydetti.

“Akademisyenler 2. dönem 2. hafta 2. ders saatinde derse girdi”
Türkiye'de yapılan araştırmalarda kariyer planlama sürecinde ergenlerin ve üniversite öğrencilerinin karar verme güçlükleri yaşadıklarını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Kariyer planlaması öğrencilerimiz için, çocuklukta başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Öğrencilerin kişisel gelişimini, sosyal uyumunu geliştirecek olan kariyer planlaması ergenler için en önemli unsurlardan biridir. Yurt dışında ve Türkiye'de yapılan araştırmalarda kariyer planlama sürecinde ergenlerin ve üniversite öğrencilerinin karar verme güçlükleri yaşadıkları belirlenmiştir. Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2023 eğitim vizyonunda kariyer rehberliği sisteminin yeniden yapılandırılarak, öğrencilerin tüm kademelerde kendilerini tanıyarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda iş ve meslek tanıma yollarını, kaynaklarını öğrenmesi vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu proje ile lise kademesinde öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizle, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde farklı bölümlerde görev yapan akademisyenlerin bir araya getirilmesi ve akademisyenlerimizin öğrencilere alanları, öğrencilerin üst öğrenimlerinde seçecekleri bölümler, hayata dair hedefleri konusunda bilgi paylaşımında bulunmaları amaçlanmaktadır. Üniversitenin farklı fakültelerden, 53 öğretim üyesi 21 lisemizde 2. dönem 2. hafta 2. ders saati bugün eş zamanlı olarak öğrencilerimizle bir araya geldiler" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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