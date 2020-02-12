Erzincan'da eğitime 1,5 gün kar molası

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ERZİNCAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi.

Tatil haberini Erzurum Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Arsalntaş, mesajında, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 12 Şubat Çarşamba günü öğleden sonra ve 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilmiştir" dedi.



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