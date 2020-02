Başkan Aksun: “Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında Milletin zorlu günlerde el ele vererek bütün zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.

“Biz tarihimizle iftihar ediyoruz ve onu gelecek kuşaklara aktarmanın da en önemli vazifemiz olduğunun bilincindeyiz” diyen Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. . Bugün bize emanet edilen bu kadim coğrafyada, birbirimizi hazmedebilme kültürünün geliştiği, eşitlik ve sosyal adaletin hız kazandığı bir Erzincan hedefimizdir. 1. Dünya Savaşı sonunda birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Can Erzincan ve birçok doğu ilimiz Ruslar tarafından işgal edilip Ermeni eşkıyalarına teslim edilmiştir. 1918 yılında başlatılan Milli Mücadele ile toprağı uğruna canını ortaya koyan “önce vatan” diyen aziz Türk Milletimiz Rus ve Ermeni eşkıyalarını durdurmuş topraklarımızdan def etmiştir. Bir asrı aşkın bir süre geçse de yüreğimizde ki sızı ilk günkü gibi taze ve kapanmayacak kadar da derindir. Türkiye Cumhuriyetinin tek dostu yine kendi yine Türk devletleridir. Al Bayrağın semada dalgalandığı Türkiye Cumhuriyetinin temelleri, kurtuluş yıllarında atılmış o dönemde kanla yazılan zaferler bugün ve bundan sonra da topraklarımıza göz dikeceklere büyük bir ders olmuştur.

Milletimiz o zorlu günlerde el ele vermiş bütün zorlukların üstesinden gelmiştir. Asırlar öncesine de baksak şimdiye de baksak bizim yükselmemizi varlığımızı kabullenemeyen gelecekte de karşımıza çıkacak düşmanlarımızın olduğu aşikâr. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki karşılarında her daim Al Bayrağı için kanını son damlasına kadar akıtacak nice Mehmetçikler nice Alparslanlar nice Alperenler var. Bu kutlu günde, bu topraklar için hayatını veren, canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Son günlerde sınırlarımızın içinde ve dışında vatanı için mücadele ederken şahadet şerbeti içen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinin tüm komutanlarını ve devlet adamlarını minnetle yâd ediyorum. 1918 yılında şehrimizdeki işgali sona erdiren müdahalenin komutanı Kazım Karabekir Paşa ve şehre giren birliklerin başındaki Mehmet Vehip Paşa ile emirlerindeki her bir nefere şükranlarımı sunuyor ve Rahmetle anıyorum.”

