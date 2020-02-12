Erzincan’da “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği

Erzincan Kent Konseyi tarafından “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ebediyete intikal eden yazarların ailelerine plaket takdim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal “2020 yılı için tasarımı yapılan 24 adet projenin sadece Âhde vefa buluşmaları ile sınırlı değil. Kayda değer olan birkaç tanesini size arz edeyim. Bunların içerisinde Erzincan’da ilk defa uluslararası platformda 60’a yakın yayın evinin katılımı ulusal şartta 12 adet yazarımızın ve yerel yazarlarımızın da iştiraki ile geniş çaplı bir fuarı düzenlenecek böylece kültür hareketine çok önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Bir başka projemiz çoğunuzun hatırlayacağı 1992 depreminden sonra Erzincan’a Prof. Dr. Cemal Aytemiz’in de kadrosunda bulunduğu Interplast Türkiye Derneği plastik cerrahi ekibi davet edilerek doğuştan anomali olan veya sonradan vücutlarında herhangi bir şekilde şekil bozukluğu olan çocuklarımızın ve yavrularımızın tedavisi için Erzincan Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin paydaşlığında ve desteğinde bir sağlık haftası düzenlenecek. Bir başka programımız ise Türkiye Engelliler Derneğinin iştiraki ve paydaşlığında Erzincan’da 50 Adet engelli çocuğumuza akülü araç 20 adet işitme engelli çocuğumuza da işitme cihazı dağıtım töreni yapılacak. Bir başka önemli projemiz ise Türkiye’de ilk defa değerli dostum Tahir Erdoğan Şahin’in rehberliğinde ve liderliğinde yapılmış olan Yayla akademi çalışmasını çok daha geniş çapta ve ulusal çapta yapmayı planlıyoruz” dedi.

Köksal’ın konuşmasının ardından Âhde vefa buluşmaları kapsamında anılan Yazar Ahmet Dumlu, Eğitimci Yazar Hamdi Ülker, Gazeteci Yazar Kazım Erdem Özsoy, Yazar Metin Tombul, Hat Sanatçısı Rıfkı Kaymaz ve Gazeteci Yazar Şefik Aras’ın öz geçmişleri okunarak video gösterimleri sunuldu.

Sunumların ardından ebediyete intikal eden yazarların ailelerine “Âhde Vefa Buluşmaları” programı anısına protokol tarafından plaket takdim edildi.

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