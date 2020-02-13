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Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini ...

İHA

Erzincan’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kent merkezinde her yer beyaza bürünürken karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı.

Erzincan kent merkezinde ve yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Yaklaşık 10 yıl sonra şehir merkezine yağan 30 santimetre kar hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar tamamen beyaza bürünürken vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Yollardaki karlardan dolayı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken park halindeki araçlar ise kara gömüldü. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullar bir gün süreyle tatil edilirken hava yolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Kışın en çetin olduğu günlerde hayat durma noktasına gelse de Erzincanlılar 10 yıl sonra kent merkezine yağan yoğun kar yağışının mutluluğunu yaşadı. Gece saatlerinde kendilerini sokağa atan vatandaşlar şehrin farklı noktalarında öz çekim yaparak anı kaydetti. Şehir merkezinde 3040 santim kar olduğunu belirten Murat Tok, bu görüntüyü en son 10 yıl önce gördüklerini kaydetti.

“10 yıl önce hasretini duyduğumuz kara kavuştuk”
Erzincanlıların bembeyaz görüntüyü gördüklerinde sevindiklerini ifade eden Tok, “Bugün sabah kalktığımızda her bembeyazdı. Bu görüntüyü bizler en son 2008 yılında gördük. O zamandan bu zamana o kadar kış ayları içerisinde sadece bir yıl 10 santimetre kar yağmıştı. Bugün sabah uyandığımızda herkes neşeliydi. Vali Bey'de okulları tatil etti. Öğrencilerin neşesi gerek bizlerin neşesi halkın 7’den 70’ine herkes bembeyaz görüntüyü görünce sevindi. 3040 santime yakın bir kar var. Biz özledik ama bu kadar kar yağmasının da bazı çileleri vardı. Araçlar hareket etmedi. Köy yolları kapandı. Şehir merkezinde sadece ana hatlarda yol açma çalışmaları yapıldı. Canla başla çalıştıkları halde bir yandan yağış devam ediyor. Benim için çok güzel çünkü çekebildiğim kadar sokak fotoğrafları çekiyorum. Sokakları tamamen gezdim ve şunu gördüm. İnsanlar fotoğraf çekiliyor herkes neşe içerisinde, kimisi kartopu oynuyor kimisi kardan adam yapıyor. 10 yıl önce hasretini duyduğumuz kara kavuştuk. Kimine eziyet kimine neşe oldu. Gerçekten de mutluyuz. Harika bir gün oldu. Yağış yarına kadar da devam edecek” diye konuştu.

Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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