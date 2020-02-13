Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

İHA

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü nedeniyle belediye önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde belediye önünde tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından istiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tarih sahnesinde aziz milletin düşmanının bitmediğini kaydetti.
“Aziz milletimizin tek parolası ölürsem şehit kalırsam gazi olmuştur”
Erzincan’ın kara toprağın bağrına düşmüş yiğitlerin şehri olduğunu ifade eden Aksun, “Erzincan’ımız farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Mengücek Gaziye beylik olmuş, Yavuz Sultan Selim Hanı misafir etmiş, milli mücadeleye can vermiş, ezan dinmesin bayrak inmesin diye kara toprağın bağrına düşmüş yiğitlerin şehridir. Dünya tarihinin en kanlı savaşı esnasında işgale uğrayan şehrimiz aziz milletimizin şehrimizde öve tüm yurtta göstermiş olduğu üstün mücadelesi ve bağımsızlık ülküsü sayesinde başarıyla sonuçlanmıştır. Anadolu’da verilen bu mücadele karanlığa ışık olmuş yeni bir kızıl elmaya dönüşmüştür. Samsunda yakılan bağımsızlık ateşi Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta, Anadolu’nun her karışında tutuşmuş Kocatepe’de aleve dönüşmüştür. Aziz milletimizin tek parolası ölürsem şehit kalırsam gazi olmuştur. Tarih sahnesinde bu aziz milletin düşmanı hiç tükenmemiştir. Ata yurdumuzdan Anadolu’ya yola çıkarken atalarımızın terkisine devlet töresini ve bağımsızlık aşkını almış bir ecdadın torunlarıyız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine çevirdi Fırından ekmek almaya kayakla gidiyorlar
YEREL HABERLER Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine ...
Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti
YEREL HABERLER Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti
Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor
Tarihi Taş Yol buz tuttu
YEREL HABERLER Tarihi Taş Yol buz tuttu
Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek
Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokağa attı
YEREL HABERLER Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı Karın ...
Dondurucu soğuklarda safari gezintisi
YEREL HABERLER Dondurucu soğuklarda safari gezintisi
Erzincan Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
İtfaiye erlerinin karla mücadelesi
YEREL HABERLER İtfaiye erlerinin karla mücadelesi
Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli
YEREL HABERLER Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli
Erzincan’da “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği
YEREL HABERLER Erzincan’da “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği
Başkan Aksun: “Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Aksun: “Bu topraklar için canını feda eden ...
Meclis Başkanı Yıldız: “Bu millet Türkiye paydasında birleşerek büyümeye devam edecektir”
YEREL HABERLER Meclis Başkanı Yıldız: “Bu millet Türkiye paydasında ...
Erzincan'da eğitime 1,5 gün kar molası
YEREL HABERLER Erzincan'da eğitime 1,5 gün kar molası
Erzincan genelinde kar tatili
YEREL HABERLER Erzincan genelinde kar tatili
Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş kahramanlık destanı ile doludur”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür ...
Erzincan’da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Erzincan’da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Lapa lapa yağan kar Erzincan’ı beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Lapa lapa yağan kar Erzincan’ı beyaza bürüdü
Erzincan Gaziler Derneği'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
YEREL HABERLER Erzincan Gaziler Derneği'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ...
Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir ...
CHP İl Başkanı Doğan mazbatasını aldı
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Doğan mazbatasını aldı
13 Şubat etkinlik programı belli oldu
YEREL HABERLER 13 Şubat etkinlik programı belli oldu
Kemaliye’de 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen "Taş Yolu" buz tuttu
YEREL HABERLER Kemaliye’de 'dünyanın en zorlu yolları' arasında ...
Tanoğlu’ndan 13 Şubat mesajı
YEREL HABERLER Tanoğlu’ndan 13 Şubat mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X