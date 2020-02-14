Evde bakılan buzağı, Duru´nun oyun arkadaşı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evde bakılan buzağı, Duru´nun oyun arkadaşı

DHA

ERZİNCAN´da, bir ailenin ahırda üşümemesi için eve aldığı yeni doğan buzağı, çocukları 1 yaşındaki Duru´nun oyun arkadaşı oldu.

ERZİNCAN´da, bir ailenin ahırda üşümemesi için eve aldığı yeni doğan buzağı, çocukları 1 yaşındaki Duru´nun oyun arkadaşı oldu.
Erzincan´ın Güllüce Mahallesi´nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Erdal Semiz'in ineği, önceki gece bir yavru dünyaya getirdi. 4 çocuk babası Semiz de, soğuk havada üşümemesi için buzağıyı eve getirdi. Sobanın hemen yanında bakıma alınan buzağı, ailenin bir yaşındaki kızı Duru´nun oyun arkadaşı oldu. Duru sobanın başında yatan buzağıdan ayrılmazken, babası götürmek isteyince de ağlıyor.
Erdal Semiz, hayvancılıkla geçimlerini sürdürdüklerini belirterek; "İneğim gebeydi, gece doğum yaptı. Ahır soğuk olduğu için eve getirdim. Kar çok yağdı, birkaç gün evde bakacağız. Ondan sonra annesinin yanına bırakacağız. Bu arada kızım da çok sevdi. Bırakmıyor. Ahıra götürmek isteyince ağlayama başlıyor" diye konuştu. Öte yandan Erzincan´ın Sazlıpınar köyünde de Mert Yılmaz, yeni doğan kuzularına evde sobanın yanında bakıyor.FOTOĞRAF

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Erzincan’da 17 yıllık yatırımlarını açıkladı
YEREL HABERLER DSİ Erzincan’da 17 yıllık yatırımlarını açıkladı
Erzincan'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'ın kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan'ın kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle ...
Erzincan’da kar sebebiyle okul tatili uzatıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar sebebiyle okul tatili uzatıldı
Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da ‘Zafer Yürüyüşü’ne katıldı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da ‘Zafer ...
Binali Yıldırım Erzincan´da
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Erzincan´da
Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: “Vatanın istiklalini muhafıza etmek için büyük bedeller ödemek gerekiyor”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da AK Parti İzmir ...
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine çevirdi Fırından ekmek almaya kayakla gidiyorlar
YEREL HABERLER Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine ...
Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti
YEREL HABERLER Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti
Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor
Tarihi Taş Yol buz tuttu
YEREL HABERLER Tarihi Taş Yol buz tuttu
Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek
Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokağa attı
YEREL HABERLER Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı Karın ...
Dondurucu soğuklarda safari gezintisi
YEREL HABERLER Dondurucu soğuklarda safari gezintisi
Erzincan Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
İtfaiye erlerinin karla mücadelesi
YEREL HABERLER İtfaiye erlerinin karla mücadelesi
Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli
YEREL HABERLER Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli
Erzincan’da “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği
YEREL HABERLER Erzincan’da “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği
Başkan Aksun: “Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Aksun: “Bu topraklar için canını feda eden ...
Meclis Başkanı Yıldız: “Bu millet Türkiye paydasında birleşerek büyümeye devam edecektir”
YEREL HABERLER Meclis Başkanı Yıldız: “Bu millet Türkiye paydasında ...
Erzincan'da eğitime 1,5 gün kar molası
YEREL HABERLER Erzincan'da eğitime 1,5 gün kar molası
Erzincan genelinde kar tatili
YEREL HABERLER Erzincan genelinde kar tatili
Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş kahramanlık destanı ile doludur”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X