DSİ Erzincan’da 17 yıllık yatırımlarını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DSİ Erzincan’da 17 yıllık yatırımlarını açıkladı

İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2013 yılından beri Erzincan'da yapılan yatırımları açıkladı.

DSİ Erzincan’da 17 yıllık yatırımlarını açıkladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2013 yılından beri Erzincan’da yapılan yatırımları açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Erzincan’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzincan’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldi. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağladı.

“Erzincan’a baraj ve gölet kazandırdık”
Erzincan’da ziraatın gelişmesi için son 17 yılda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bir baraj ve bir gölet inşa ettiklerini kaydetti. Aydın, “Hasretle beklenen ve yaklaşık 49,70 milyon metreküp su biriktirme hacimli Turnaçayırı Barajı hizmete alındığında topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Turnaçayırı Barajından alınacak su ile Erzincan’da 148 bin 870 dekar zirai arazi suya kavuşacak” dedi.

“İnşaatı devam eden 7 baraj ve 1 gölet var”
Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında bilgiler veren Aydın, “Erzincanlı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi yer tutuyor. Bundan dolayı Erzincan’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ediliyor. Şu anda 7 baraj ile 1 göledin yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan 5 sulama tesisleri ile 119 bin 590 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Erzincan’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 15 bin 100 dekar araziyi sulayacak 5 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Erzincan zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Hizmete alındığında Erzincan İçme suyu Arıtma Tesisi ile Erzincan’a menba kalitesinde içme suyu sağlanacak. Erzincan ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 adet taşkın koruma tesisi ile 44 yerleşim yeri ve 5 bin 950 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde bakılan buzağı, Duru´nun oyun arkadaşı
YEREL HABERLER Evde bakılan buzağı, Duru´nun oyun arkadaşı
Erzincan'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzincan'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'ın kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan'ın kurtuluşu düzenlenen etkinliklerle ...
Erzincan’da kar sebebiyle okul tatili uzatıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da kar sebebiyle okul tatili uzatıldı
Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da ‘Zafer Yürüyüşü’ne katıldı
YEREL HABERLER Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da ‘Zafer ...
Binali Yıldırım Erzincan´da
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Erzincan´da
Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: “Vatanın istiklalini muhafıza etmek için büyük bedeller ödemek gerekiyor”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da AK Parti İzmir ...
Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
YEREL HABERLER Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine çevirdi Fırından ekmek almaya kayakla gidiyorlar
YEREL HABERLER Erzincanlı gençler sokakları kayak pistine ...
Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti
YEREL HABERLER Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti
Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Erzincan'da kar ve tipiden kapanan yollar açılıyor
Tarihi Taş Yol buz tuttu
YEREL HABERLER Tarihi Taş Yol buz tuttu
Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek
Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokağa attı
YEREL HABERLER Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı Karın ...
Dondurucu soğuklarda safari gezintisi
YEREL HABERLER Dondurucu soğuklarda safari gezintisi
Erzincan Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Erzincan Belediyesi’nden karla mücadele çalışması
İtfaiye erlerinin karla mücadelesi
YEREL HABERLER İtfaiye erlerinin karla mücadelesi
Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli
YEREL HABERLER Erzincan’da hava ulaşımına kar engeli
Erzincan’da “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği
YEREL HABERLER Erzincan’da “Ahde vefa buluşmaları” etkinliği
Başkan Aksun: “Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Aksun: “Bu topraklar için canını feda eden ...
Meclis Başkanı Yıldız: “Bu millet Türkiye paydasında birleşerek büyümeye devam edecektir”
YEREL HABERLER Meclis Başkanı Yıldız: “Bu millet Türkiye paydasında ...
Erzincan'da eğitime 1,5 gün kar molası
YEREL HABERLER Erzincan'da eğitime 1,5 gün kar molası
Erzincan genelinde kar tatili
YEREL HABERLER Erzincan genelinde kar tatili
Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş kahramanlık destanı ile doludur”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X