DSİ Erzincan’da 17 yıllık yatırımlarını açıkladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2013 yılından beri Erzincan’da yapılan yatırımları açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Erzincan’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzincan’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldi. Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağladı.



“Erzincan’a baraj ve gölet kazandırdık”

Erzincan’da ziraatın gelişmesi için son 17 yılda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bir baraj ve bir gölet inşa ettiklerini kaydetti. Aydın, “Hasretle beklenen ve yaklaşık 49,70 milyon metreküp su biriktirme hacimli Turnaçayırı Barajı hizmete alındığında topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Turnaçayırı Barajından alınacak su ile Erzincan’da 148 bin 870 dekar zirai arazi suya kavuşacak” dedi.



“İnşaatı devam eden 7 baraj ve 1 gölet var”

Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında bilgiler veren Aydın, “Erzincanlı vatandaşların ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi yer tutuyor. Bundan dolayı Erzincan’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa ediliyor. Şu anda 7 baraj ile 1 göledin yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan 5 sulama tesisleri ile 119 bin 590 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Erzincan’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 15 bin 100 dekar araziyi sulayacak 5 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Erzincan zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Hizmete alındığında Erzincan İçme suyu Arıtma Tesisi ile Erzincan’a menba kalitesinde içme suyu sağlanacak. Erzincan ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 adet taşkın koruma tesisi ile 44 yerleşim yeri ve 5 bin 950 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

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