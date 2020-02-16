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Kaybolan köpek karakola sığındı Karakola sığınan Golden cinsi köpek “Karamel” artık emniyette

İHA

Erzincan'da kaybolan Golden cinsi köpek Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı. Polislerin 'Karamel' adını verdikleri köpek karakolun maskotu haline geldi.

Kaybolan köpek karakola sığındı Karakola sığınan Golden cinsi köpek “Karamel” artık emniyette

Erzincan’da kaybolan Golden cinsi köpek Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı. Polislerin ‘Karamel’ adını verdikleri köpek karakolun maskotu haline geldi.
Erzincan merkezde kaybolan ya da sahibi tarafından terk edilen Golden cinsi köpek Karaağaç Mahallesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğine sığındı. Boynunda takılı tasmasında ismi olmadığı için polisler tarafından “Karamel” adı verilen köpek karakolun adeta maskotu haline geldi. Soğuk kış günlerinde üşümemesi için karakolun arka bahçesinde bulunan kulübede kalan Karamel, karakolda görev yapan polisler tarafından çok sevildi. Polislerin adeta gözü gibi baktığı ve sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Karamel karakolda görev yapan emniyet mensupları ile beraber mesai yapıyor. Emniyet mensuplarının şefkati ise Karamel’e güven veriyor. Sosis ve kuru mama ile beslenen köpek yalnız kaldığı zamanlarda ise huysuzlanarak oyun oynamak istiyor. Eğitimli olduğu düşünülen Karamel’in polislerle oyun oynarken verilen komutları yerine getirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Karamel’in kendiliğinden karakola geldiğini kaydeden polisler, köpeğin artık emniyette olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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