Geyik, sulama suyu zammına tepki gösterdi

Erzincan’da 2020 yılında sulama suyu ücretlerine yapılan yüzde yüze yakın zamma Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik tepki gösterdi.

Erzincan’da yüzde yüze yakın zam ile 2020 yılında uygulanacak olan sulama suyu ücretlerine Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik tepki göstererek, çiftçilerin birçoğunun ürün ekmekten vazgeçeceğini kaydetti. Geyik, “İlimizde 2020 yılında ürün bazında uygulanacağı açıklanan sulama suyu ücretleri, üreticilerimiz bazında hayal kırıklığı yaratarak kara bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Sulama birliğinden yapılan açıklamaya göre, ücret artışlarının pompaj sulama bölgesinde yüzde 90, cazibe bölgesinde ise yüzde 50 oranında artırıldığı görülmektedir. Buna göre, şeker pancarındaki sulama ücretinin cazibe bölgesinde dekara 40 TL’den 60 TL’ye, pompaj bölgesinde ise 150 TL’den 285 TL’ye çıkarılmış bulunmaktadır. Benzeri artışlar diğer ürünler içinde aynı oranlarda belirlenmiş bulunmaktadır. Alınan bu kararı, çiftçilerimiz adına bir talihsizlik ve kara bir gün olarak kabul ediyorum” dedi.



“Üretimin azalmasına neden olacak”

Amaçlarının Erzincan’da üretim yapmak olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, şeker pancarı bitkisinde 2018 yılında dekara 5 bin 949 kilograma ürün alındığını ancak 2019 yılında zamdan dolayı sulama yapılamadığı için 3 bin 900 kilograma kadar düştüğünü söyledi. Geyik konuşmasına şöyle devam etti:



“Nitekim 2019 yılında ilimizde sulama suyu konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şeker pancarı bitkisinde dekara 2018 yılında dekara 5 bin 949 kilograma ürün alınır iken, bu verim 2019 yılında zamanında sulama yapılamadığı için 3 bin 900 kilograma kadar düşmüştür. Sulama suyu ücretlerinin, üreticilerimiz bazında ve sivil toplum örgütü ve üretici temsilcisi olarak odamız bazında kabul görmesi mümkün değildir. Ülkemizin en stratejik konularının başında yeterli gıda üretimi ve arzı gelmektedir. Artan maliyetler karşısında ürün bedellerinin aynı oranlarda artmaması, üreticimizin karlılık oranını düşürmekte ve üretimden çekilmelere ve verimde azalmalara neden olmaktadır.

Bu sebeple, her türlü şartta üreticimiz desteklenmeli ve üretimin sürdürülebilmesi temel hedef olmalıdır. Aksi halde, toplumun açlık problemiyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır. Üretimin azalmasına neden olacaktır. Çünkü çiftçilerimizin birçoğu yüksek maliyetlerle birlikte ürünleri ekmekten vazgeçecektir. Derdimiz üretmek biz üretmek istiyoruz. Konuyla ilgili şehrimizdeki siyasi partilerimizi milletvekillerimizi ve ilgili kurumları davet ederek ne tür tedbirler alınabilir onları görüşmek maksadı ile ikinci bir toplantı düzenleyeceğiz. Netice itibarıyla, ürün bazında belirlenen sulama suyu ücretleri üreticilerimizi maddi açıdan zora sokacak. Bu durumda üretimin sürdürülebilir olmasının devreden çıkacağını ve bu maksatla sulama ile ilgili konuların tekrar görüşülerek değerlendirilmesi maksadıyla, ilk toplantının 17 Ocak 2020 tarihinde tarafların ve üreticilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve toplantı sonucunda hazırlanan sonuç raporu ilgili kurum ve kuruluşlara ve köy muhtarlıklarına resmi yoldan gönderilmiştir. 02 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan ve DSİ Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, siyasi parti il başkanları, ilimiz milletvekilleri ve üreticilerimizin de katılacağı ikinci bir değerlendirme toplantısının tertip edileceği hususunu kamuoyunun bilgisine saygı ile arz ediyorum”

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