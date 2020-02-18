Parkı kayak pistine çeviren sporcular yarışlara hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Parkı kayak pistine çeviren sporcular yarışlara hazırlanıyor

İHA

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap yarışlarına katılacak olan sporcular yoğun kar yağışını fırsata dönüştürüp piste çevirdikleri parkta antrenman yapıyor.

Parkı kayak pistine çeviren sporcular yarışlara hazırlanıyor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap yarışlarına katılacak olan sporcular yoğun kar yağışını fırsata dönüştürüp piste çevirdikleri parkta antrenman yapıyor.
28 Şubat1 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap yarışlarına katılacak olan 7 sporcu Erzincan merkez Fatih Mahallesi'ndeki bir parkı kendi imkanları ile piste dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışını fırsata çeviren sporcular, Antrenörleri Mehtap Baştuğ’un gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Engebeli ve dağlık arazide kayakla yapılan uzun mesafeli kayaklı koşu dayanıklı olmayı gerektirdiğinden çalışmalarına hız kesmeden devam eden sporcular, 2,5 ve 5 kilometrelik parkurlarda ter dökecek. Çalışmalarına düz alanda devam ettiklerini belirten Kayak Antrenörü Mehtap Baştuğ, Erzincan’a çok kar yağdığı için antrenmanları parkta yapabildiklerini kaydetti.
Antrenmanlar hakkında bilgiler veren Baştuğ, "Erzincan Gençlik İl Spor Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapıyorum. Şu an burada antrenman yapıyoruz. Normalde Ergan Dağı’nda yapıyorduk ama Erzincan’a çok kar yağdığı için bu alanda da antrenman yapabiliyoruz. Kayaklı Koşu Ligi 2. Etap müsabakası var Erzurum’da onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kayaklı koşu yarışmalarında iniş ve düzlük lazım o yüzden şu anda düzlükte antrenmanımızı yapıyoruz. Müsabakaya 7 sporcu ile gideceğiz ama diğerlerinin müsabakası olmadığı için geçiş döneminde normal koşularla devam ediyorlar. Şu an biz müsabakaya girecek olan sporcularımız üzerinde yoğunlaşıyoruz. Şu anda hepsi ilk 10’a giriyorlar. Türkiye şampiyonasında ilk 3’e giren kızımız da var. Bu müsabakalarda ilk 3’e girecek sporcularımız olacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geyik, sulama suyu zammına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Geyik, sulama suyu zammına tepki gösterdi
Tercan’da kurtuluş mücadelesi canlandırıldı
YEREL HABERLER Tercan’da kurtuluş mücadelesi canlandırıldı
Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Gün, okul ziyaretlerine devam ediyor
Doğu’da en fazla konutu erkekler satın aldı
YEREL HABERLER Doğu’da en fazla konutu erkekler satın aldı
Doğu Anadolu buz kesti!
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti!
Erzincan’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Erzincan’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Erzincan’da Ocak ayında 164 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da Ocak ayında 164 konut satıldı
Erzincan’da yaban hayatına yem desteği
YEREL HABERLER Erzincan’da yaban hayatına yem desteği
Kaybolan köpek karakola sığındı Karakola sığınan Golden cinsi köpek “Karamel” artık emniyette
YEREL HABERLER Kaybolan köpek karakola sığındı Karakola sığınan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X